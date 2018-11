dpa/Paul Zinken Audio: Antenne Brandenburg | 05.11.2018 | Bild: dpa/Paul Zinken

Verhinderter Sonntagsbraten - Rentner schlachtet Wildschwein auf Supermarkt-Parkplatz

05.11.18 | 16:20 Uhr

"Ich warte auf meinen Mann, der gleich von der Arbeit kommt", sagte eine Frau auf einem Berliner Supermarkt-Parkplatz der Polizei. Die "Arbeit": Der 80-Jährige hat ein Wildschwein getötet und ausgenommen - weil er sich das Fleisch sonst nicht hätte leisten können.

Ein 80-jähriger Berliner hat am Sonntagabend mit einem Beil ein Wildschwein erschlagen, um es zu essen. Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Berlin-Tegel häutete der gelernte Metzger das Tier und nahm es teilweise aus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zeugen hätten die Polizei gerufen.



Die Funkstreife sprach auf dem Parkplatz zunächst eine Frau in einem geparkten Wagen an. Die 75-Jährige habe gesagt, sie warte auf ihren Mann, "der gleich von der Arbeit kommt", hieß es weiter. "Was sie mit 'Arbeit' meint, stellt sich raus, als unsere Streife sich weiter umschaut", so die Polizei. Sie fanden ein enthauptetes Wildschwein, gehäutet und teilweise ausgenommen. In einer Kiste lagen bereits einige Fleischstücke und Eingeweide, daneben fanden die Beamten Schlachtwerkzeuge, darunter ein Beil. Kurz darauf entdeckten die Beamten auch den 80-Jährigen, der sich in einem Gebüsch versteckt hatte. Seine Erklärung: Er habe das "zutrauliche Tier" erschlagen, weil er sich das Fleisch sonst nicht leisten könne. Gegen den Mann wird nun wegen Jagdwilderei ermittelt.

Wildschwein-Bestand wächst

In den Wohngebieten am Berliner Stadtrand werden oft Wildschweine in Parks, Gärten, auf Straßen und Spielplätzen gesehen. Wegen der milden Winter und dem großen Futterangebot auf Raps- und Maisfeldern vermehren sich die Wildschweine stärker als früher. Obwohl Jäger immer mehr von ihnen schießen, wächst ihr Bestand.

