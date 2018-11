Viele deutsche Flüsse sind heute eher Wasserstraße als Lebensraum. Zu diesem Urteil kommt die Umweltorganisation WWF. Nicht einmal jeder elfte Bach oder Fluss sei ökologisch noch intakt. Besonders schlecht leben Aal, Barsch & Co. in Berlin.

Der WWF (World Wide Fund For Nature) stellt der Qualität der Berliner Flüsse ein mieses Zeugnis aus. Einem Bericht der Umweltorganisation zufolge gibt es in der Hauptstadt keine Fließgewässer mehr, deren ökologischer Zustand als gut oder sehr gut bezeichnet werden kann. Die meisten Flüsse der Hauptstadt böten kein entsprechendes ökologisches Potenzial, hieß es. Stattdessen reichen die Bewertungen von mäßig bis schlecht.

Für die Untersuchung hat der WWF Messdaten ausgewertet, die Behördern der Bundesländer nach der sogenannten Wasserrahmenrichtlinie an die EU melden müssen. Insgesamt flossen 8.000 Wasserkörper in die Studie ein, für die mindestens zehn Datensätze von Behörden zur Verfügung standen, so ein Sprecher der Organisation zu rbb|24. Als "Wasserkörper" bezeichnet die EU einen "einheitlichen und bedeutenden Abschnitt" eines Gewässers.

Berlin ist laut Studie für 22 Fließgewässer zuständig, dazu gehören Flüsse wie die Spree aber auch Kanäle. Die meisten Berliner Fließgewässer sind künstlich oder künstlich verändert. Von ihnen haben laut Studie mehr als ein Drittel einen schlechte ökologischen Zustand, ein Viertel erhält die Bewertung "unbefriedigend", der Rest "mäßig". Von zwölf natürlichen Berliner Seen, die in die Betrachtung eingeflossen sind, sind zwei Drittel in einem "unbefriedigenden" ökologischen Zustand, die anderen in einem "mäßigen".