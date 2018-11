Zahl der Wölfe in Deutschland steigt auf 213

37 Rudel in Brandenburg

Die Zahl der in Deutschland lebenden Wölfe ist auch im vergangenen Jahr weiter gestiegen. Insgesamt seien 73 Wolfsrudel ermittelt worden, die meisten davon in Brandenburg. Das geht aus Erhebungen der Bundesländer hervor, die das Bundesamt für Naturschutz und die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Wolf am Donnerstag in Bonn vorgelegt haben.

Zum ersten Mal seit der Ausrottung der Wölfe in Deutschland vor mehr als 150 Jahren wurde zudem ein Rudel in Bayern bestätigt. Die meisten Tiere leben Angaben der Landesregierung zufolge in Brandenburg, wo 37 Rudel und einem Paar ansässig sind.

Damit stieg die Zahl der in den Bundesländern bestätigten Wolfsrudel im Vergleich zum November 2017 deutlich von 60 auf 73 an. Zum Abschluss des Monitoringjahres Ende April lebten 213 erwachsene Wölfe in Deutschland. Zusätzlich legte die Zahl der Wolfspaare von 21 auf 30 zu. Außerdem wurden drei sesshafte Einzelwölfe bestätigt.