Razzia in Berlin und Brandenburg

Zollfahnder und Polizei haben bei einer Razzia gegen eine Gruppe von mutmaßlichen Zigarettenschmugglern zwölf Wohnungen und Lagerräume in Berlin und Brandenburg durchsucht. Dabei fanden die Fahnder eine halbe Million unversteuerte Zigaretten, 200 Kilogramm Wasserpfeifentabak, mehrere Schreckschusspistolen und rund 110.000 Euro Bargeld. Zudem stellten die Einsatzkräfte zwei Fahrzeuge sicher, die für die Taten eingesetzt worden sein sollen. Ein 31-Jähriger wurde verhaftet, wie das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg mitteilte.

Die 31 bis 59 Jahre alten Beschuldigten handelten laut Zoll seit längerem mit unversteuerten Zigaretten in Berlin. Der Zoll geht von einem Steuerschaden von über 300.000 Euro aus. Bei der Razzia wurden laut Behörden die Wohnungen und Lager der drei mutmaßlichen Haupttäter in Berlin durchsucht. Zudem suchten die rund 200 beteiligten Beamten der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Zigarettenhandel Objekte von sieben weiteren Verdächtigen in Henningsdorf (Landkreis Oberhavel), Müncheberg (Landkreis Märkisch-Oderland) und Berlin auf.

Gegen die Gruppe war im März eine anonyme Anzeige eingegangen. Damals stellten Polizisten bereits 120.000 unversteuerte Zigaretten und sechs Kilogramm Wasserpfeifentabak sicher. Der Schmuggel sei jedoch weitergegangen, hieß es.