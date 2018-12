Bewohner stirbt bei Holzhaus-Brand in Groß Kreutz

Bei einem Brand ist der Bewohner eines hölzernen Wohnhauses in Groß Kreutz (Landkreis Potsdam Mittelmark) ums Leben gekommen. Das bestätigte Carsten Groth, Ortswehrführer der freiwilligen Feuerwehr Jeserig rbb|24. Die genaue Brandursache ist noch unklar, der Brand sei jedoch wahrscheinlich in der Küche des Hauses entstanden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Um den Brand mit der Drehleiter löschen zu können, mussten die Einsatzkräfte einen Baum vor dem Haus fällen. Insgesamt waren rund 25 Feuerwehrleute im Einsatz.

Der Verstorbene war laut Ortswehrführer Mitte 50 und lebte alleine mit seinen fünf Huskeys in dem Haus. Vier der Hunde habe die Feuerwehr einfangen können, der fünfte laufe noch frei herum, so Groth. Das Haus sei so schwer beschädigt, dass es nun wahrscheinlich abgerissen werden müsse.