Fälle in Berlin und Brandenburg nehmen zu - Die Krätze wird wieder zum Problem

28.12.18 | 07:06 Uhr

Krätze ist unangenehm. So unangenehm, dass man am liebsten gar nicht darüber reden möchte. Dabei wäre das dringend notwendig, denn die Zahl der Krätze-Erkrankungen in Berlin und Brandenburg steigt seit einigen Jahren wieder an. Von Johanna Siegemund

In einem kleinen Städtchen in Brandenburg wird Krätze entdeckt. Silvia* erfährt davon durch ihre Tochter, in deren Klasse sich eine Mitschülerin angesteckt hat. Silvia weiß nicht viel über Krätze, außer dass es für sie als Altenpflegerin gefährlich für die Patienten wäre, wenn sie sich ebenfalls ansteckte. Aber auch das erfährt sie erst, als sie ins Gesundheitsamt geht.

Von Krätze hatte Silvia mal etwas in ihrer Ausbildung gehört, seither nicht mehr. Die Hauterkrankung galt lange Zeit als ausgestorben – auch dann noch, als die Gesundheitsämter wieder steigende Fallzahlen registrierten. Aber davon bekommen viele Berliner und Brandenburger nichts mit. Wenn die Haut anfängt unerträglich zu jucken, dann vermutet man Neurodermitis, vielleicht eine Allergie – aber keine Krätze. Das liegt auch daran, dass Krätze schwer zu diagnostizieren ist, weil sich Symptome bei verschiedenen Hauttypen unterschiedlich ausprägen. Trotzdem bestätigen Zahlen der Krankenkassen und Gesundheitsämter, mit denen rbb|24 gesprochen hat, dass die Krätze, auch Skabies genannt, in Berlin und Brandenburg wieder vermehrt auftritt. Seit nunmehr fünf Jahren schon.

Krätze wird nicht einheitlich erfasst

Wie stark Fälle von Skabies tatsächlich zunehmen, lässt sich allerdings weder bundesweit, noch regional erfassen. Das liegt an den Richtlinien des Infektionsschutzgesetzes. Ähnlich wie bei Läusen müssen nur Leiter von Gemeinschaftseinrichtungen Fälle von Krätze an das zuständige Gesundheitsamt melden. Das betrifft also Leiter von Pflegeheimen, Altenheimen, Schulen, Kitas oder auch Flüchtlingsunterkünften. Von familiären Einzelfällen erfahren die Behörden meist nichts. "Wenn man volksgesundheitlich arbeiten möchte, dann braucht man eine gute Datenlage und die fehlt uns", sagt Christian Schulze, Amtsarzt im Landkreis Oberhavel. Denn die einzelnen Gesundheitsämter handhaben die Meldungen sehr unterschiedlich. So verzeichnen manche Ärzte ihre Fälle nur mit Papier und Stift, andere tragen sie in ein elektronisches System ein. Manche erfassen auch Einzelfälle, andere nicht. Dadurch, dass es kein standardisiertes Verfahren gibt, erhält man von den Gesundheitsämtern sehr unterschiedliche Zahlen, die kaum vergleichbar sind.

Es gibt Hinweise darauf, dass Krätze wieder ansteigt

Wieso sprechen dann viele Ärzte von einer Zunahme? Es gibt einige deutliche Indizien, die auf einen Anstieg der Skabies-Erkrankungen hinweisen. Ein Beispiel dafür ist die deutschlandweite Statistik der Krankenhausdiagnosen. Seit 2011 schon registrieren die Kliniken steigende Krätze-Zahlen. Doch das sind nur die Härtefälle. Die meisten Skabies-Fälle aber werden ambulant oder gar zu Hause behandelt und sind folglich dieser Statistiuk gar nicht gelistet. Auch die größten Krankenkassen haben auf Anfrage von rbb|24 ihre Daten ausgewertet und sehen einen Zuwachs. Die Kassen untersuchen dabei, wie viele Medikamente mit den Wirkstoffen Permethrin, Benzylbenzoat und Invermectin zur Behandlung von Skabies verschrieben wurden. Auch hier zeigt sich, dass im Jahr 2017 mehr Medikamente verschrieben wurden als im Jahr zuvor. Tendenz zu 2018: weiter steigend. Aber auch das ist nur ein Indikator.

Die Krätzmilbe ist Auslöser für die Erkrankung | Bild: imago

Die Kassen erfassen nämlich nicht, ob Patienten mehrmals behandelt werden oder wie viele Kontaktpersonen sich freiwillig mitbehandeln lassen. Denn Krätze ist eine Infektionskrankheit und kann durch längeren Hautkontakt, ein geteiltes Bett oder gemeinsam benutzte Kleidung weiterverbreitet werden.



Bis man sicher weiß, ob man sich angesteckt hat, können bis zu acht Wochen vergehen. Und das ist gefährlich: Wenn sich beispielsweise nicht alle Familienmitglieder vorsorglich mitbehandeln lassen, droht eine Neuinfektion. Zudem entstehen Kosten: Nur der Infizierte erhält eine kostenlose Behandlung. Alle anderen Mitbewohner des Haushalts müssen die knapp 30 Euro pro Person aus der eigenen Tasche zahlen.

Wieso Krätze einen Tabubruch braucht

Dass man so wenig über die Hautkrankheit hört, liegt auch am Ruf der Krätze. "Es ist unangenehm und ein ekliges Thema", sagt Amtsarzt Christian Schulze. "Keiner wird damit hausieren gehen."



Das Thema geht wortwörtlich unter die Haut. Viele glauben immer noch, dass Krätze mit mangelnder Hygiene zu tun hat. Ein Vorurteil, bei dem die meisten Ärzte nur abwinken. Im Endeffekt kann es jeden treffen – besonders im Winter, wenn es für die Krätzmilben einfacher ist, durch die trockene Hautoberschicht zu dringen. Im Netz kursieren auch immer wieder Gerüchte, wonach Geflüchtete die Krätze eingeschleppt hätten. Belegen lässt sich das nicht. Zwar trete auch in Aufnahmelagern immer wieder Krätze auf, aber diese Fälle werden schnell diagnostiziert und behandelt. "Die kriegen die Tabletten und nach ein, zwei Tagen ist das kein Problem mehr", erzählt eine Medizinerin aus Brandenburg, die namentlich nicht genannt werden will. Auch in ihrem Landkreis gab es zu dieser Thematik schon Anfragen, etwa von der NPD.

Die wahren Gründe, warum es wieder vermehrt Krätze gibt, müssen noch erforscht werden. Ein möglicher Grund ist, dass sich Infektionskrankheiten meist in unterschiedlichen Zyklen verbreiten. Das heißt, alle 15 bis 30 Jahre kommt es wieder zu einem Hoch – das wäre auch im Fall der Skabies möglich. Erschwerend hinzukommt, dass sich Erkrankte schämen, über Krätze zu reden – und teilweise auch vor Partnern, WG-Mitgliedern oder ihrer eigenen Familie die Infektion verschweigen. Die verrufene Krankheit überfordert viele.

Was ist Krätze? Krätze ist eine Hauterkrankung, die durch die sogenannte Krätzmilbe ausgelöst wird. Die Parasiten, insbesondere die Weibchen, dringen in die oberste Hautschicht vor. Wenn die Weibchen Eier ablegen, reagiert die Haut meist mit starkem Juckreiz. Von der Ansteckung bis zu den ersten Anzeichen vergehen aber meist zwei bis fünf Wochen.



Wie bekommt man Krätze? Krätze wird am meisten durch Hautkontakte übertragen. Da die Krätzemilben aber relativ langsam sind, muss der Hautkontakt mindestens fünf bis zehn Minuten bestehen. Aus diesem Grund wird Krätze auch den Geschlechtskrankheiten zugeordnet, denn beim Geschlechtsverkehr besteht der Körperkontakt meist länger. In seltenen Fällen kann Skabies auch über gemeinsam benutzte Kleidung und Bettwäsche übertragen werden - denn die Krätzemilben können bis zu zwei Tage überleben. Besonders gesundheitlich geschwächte Personen und Menschen mit trockener Haut sind anfällig für die Milben - prinzipiell kann es aber jeden treffen. Es gibt auch noch den verheerenderen Typus der Borkenkrätze. Hier reichen oft schon kurze Kontakte aus, da die Milbenanzahl auf der Haut wesentlich höher ist.



Ist Krätze ein Tabuthema? Die Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Schließlich spielt Krätze in den Medien eine Rolle, wenn zum Beispiel in Gemeinschaftseinrichtungen Fälle bekannt werden. Es gibt einige Berichte darüber, dass Eltern Krätze bewusst vor Leitern von Kitas und Schulen verschweigen - aus Scham. Auch die Reaktionen von Patienten beschreiben manche Ärzte als teilweise sehr emotional. Viele behandeln Krätze aber durchaus auch als Hygieneproblem - ähnlich wie Läuse, nur schlimmer, weil es unter die Haut geht. Krätze hat aber wenig mit mangelnder Hygiene zu tun: Es gibt sogar den Typ der gepflegten Krätze - also Skabies, die durch zu viel Pflege der Haut entsteht.

Ähnlich ist das auch in dem kleinen Städtchen in Brandenburg passiert. Das Mädchen wurde mit einem Unbedenklichkeitsattest und einer Salbe zur Behandlung wieder zurück in die Schule geschickt. Ob die Behandlung wirklich angeschlagen hat, habe keiner kontrolliert, sagt Silvia. Dabei wäre es sogar die Pflicht des Arztes gewesen, das Kind erst wieder in die Schule zu lassen, wenn die Behandlung angeschlagen hat. Die Schule könne da nichts machen, erklärte man Silvia. Die Klassenlehrerin äußerte sich sogar abfällig gegenüber der Tochter, warum die Mutter überhaupt zum Gesundheitsamt gerannt sei.