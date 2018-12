Bild: dpa/PaulZinken

In Willy-Brandt-Haus gerast - 59-Jähriger nach Auto-Attacke auf SPD-Zentrale vor Gericht

05.12.18 | 06:22 Uhr

Mit explosiven Stoffen und einer brennenden Petroleumlampe im Kofferraum raste ein Mann Heiligabend 2017 in das Willy-Brandt-Haus in Berlin - offenbar, um gegen die Teilnahme am Mikrozensus zu protestieren. Nun muss er sich dafür vor Gericht verantworten.

Weil er absichtlich mit seinem Auto in die SPD-Bundeszentrale gerast sein soll, muss sich ein 59-Jähriger ab Mittwoch vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten verantworten. Als er Heiligabend 2017 in das Willy-Brandt-Haus fuhr, sollen sich mehrere Gasflaschen, Benzinkanister und eine brennende Petroleumlampe im Kofferraum befunden haben. Das Auto habe laut Anklage explodieren sollen: Der Mann habe sterben und so gegen die erzwungene Teilnahme am Mikrozensus, der jährlichen Haushaltsbefragung der amtlichen Statistik, protestieren wollen. Er erlitt eine Platzwunde. Außer ihm wurde niemand verletzt. Die Anklage lautet unter anderem auf versuchte Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und Sachbeschädigung. Durch die Tat entstand ein Schaden in Höhe von 160.000 Euro.

Nur der Wachdienst im Willy-Brandt-Haus

Der Mann war mit dem Auto nachts durch die Scheiben im Eingangsbereich des Willy-Brandt-Hauses in Kreuzberg gefahren sein. Dort kam der Wagen zum Stehen. Im Inneren des Fahrzeugs brach ein Feuer aus. Die Sprinkleranlage des Hauses startete laut Polizei sofort und löschte die Flammen. Der Mann wurde in der Nähe seines Wagens festgenommen. Er erlitt eine stark blutende Kopfverletzung und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Außer dem Wachschutz hatte sich zum Zeitpunkt des Vorfalls niemand im Gebäude befunden. Vor dem mutmaßlichen Angriff auf die Parteizentrale der SPD soll der Mann auch eine Attacke auf die Zentrale der CDU geplant haben: Im Konrad-Adenauer-Haus soll er eine Sporttasche mit einer Zündvorrichtung, darunter Gaskartuschen, deponiert haben.

