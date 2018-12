Bild: imago/Peter Sandbiller

Polizeiwache am Alexanderplatz - Currywurst, Touristen und weniger Prügeleien

15.12.18 | 15:03 Uhr

Der Alexanderplatz zählt mit durchschnittlich 18 Straftaten pro Tag zu den Orten mit der meisten Kriminalität in Berlin. Seit einem Jahr soll eine Polizeiwache auf dem Platz für mehr Sicherheit sorgen. Kim Neubauer hat dort einen Abend verbracht.

Vor der Tür der Wache flanieren Weihnachtsmarktbesucher, eilen Pendler und gehen Menschen, die nach Feierabend schnell noch ein paar Geschenke einkaufen wollen. Irgendwo bimmelt eine Sirene und dann sind da noch die kreuzenden Trams. Mitten in diesem Gewusel steht der blau-weiß angestrichene Container der Alex-Wache, zentral zwischen der Weltzeituhr und Galeria Kaufhof gelegen. Drinnen ist es warm und Oberkommissarin Ilka Hastigsputh sitzt hinter einem Tresen. Sie muss die Gegensprechanlage bedienen, wenn vor der Wache Menschen mit einem Anliegen warten. „Heute ist eher ein ruhiger Abend, vor zwei Tagen haben sie uns um die gleiche Zeit die Bude eingerannt“, berichtet die Frau mit den kurzen dunklen Haaren, die bereits auf eine zwanzigjährige Polizeikarriere zurückblicken kann. Am frühen Abend kam bisher nur ein junger Typ vorbei, der einen gefälschten Fünf-Euro-Schein in seinem Portemonnaie vermutet hat, eine Frau, die um ein Führungszeugnis bittet und zum Bürgeramt weitergeschickt wird oder der 25-Jährige Dominik, dessen Fahrrad heute Mittag geklaut wurde. "Das Fahrrad werden sie sehr wahrscheinlich nicht wieder bekommen, aber wenn sie die Rahmennummer dabei haben, können sie Strafanzeige erstatten", weist Hastigsputh ihm den Weg in den Anzeigenraum.

Touristen wollen wissen, wo es die beste Currywurst der Stadt gibt

Ilka Hastigsputh hat zuvor schon sieben Jahre am Kottbusser Tor gearbeitet. Die Arbeit am Alex sei nicht gefährlicher als auf anderen Wachen in Mitte. Sie sei aber schon anders - allein aufgrund der Außenwirkung der Alex-Wache: "Die Besonderheit ist hier, dass wir natürlich mehr auf dem Präsentierteller stehen. Wir sind deshalb für die Leute präsenter, als manche Abschnitte, die in irgendwelchen Nebenstraßen sind." Deshalb würden auch regelmäßig Touristen vorbeikommen, die nach dem Weg zur Weltzeituhr und zum Fernsehturm fragen oder wissen wollen, wo es die beste Currywurst der Stadt gibt. Abgesehen davon würden sie auf der Alex-Wache Straftaten aus dem ganzen Spektrum bearbeiten. Hastigsputh zählt auf: Raub, Stalking oder einen Fall von schwerer häuslicher Gewalt: "Die Frau kam eher zufällig hier vorbei, hat uns gesehen und sich dann entschieden doch eine Strafanzeige zu erstatten. So konnten wir ihr helfen, sich aus einer sehr schlimmen Beziehung zu befreien" Solche Fälle seien auch für Hastigsputh besonders einprägsam - wenn sie Menschen helfen könne.

Die Zahl der Gewalttaten ist um fast ein Drittel gesunken

In der Alex-Wache arbeiten Polizisten, Ordnungsamt-Mitarbeiter und Bundespolizisten gemeinsam in einem Büro. Die Wege sind kürzer, die Zusammenarbeit effizienter. Der Alexanderplatz gehört, genauso wie das Kottbusser Tor oder die Warschauer Brücke, zu den acht sogenannten "kriminalitätsbelasteten Orten" in Berlin. Vor einem Jahr wurde die Alex-Wache für eine Million Euro eröffnet, für Michael Gassen, Pressesprecher der Polizei Berlin, geht der Plan auf: "Das Gesamtkonzept Alexanderplatz hat gegriffen. Wir können im Zeitraum zwischen Januar und einschließlich Sommer 2018 rückläufige Zahlen vermelden". Insbesondere die Gewalttaten seien um 32 Prozent gesunken. Für Ilka Hastigsputh allerdings kein Grund, um mit stolz geschwellter Brust herum zu laufen: "Es ist unser tägliches Geschäft, dieser Arbeit nach zu gehen. Wir feiern hier nicht, sondern sind froh, wenn wir einen Tag hinter uns haben, an dem nicht so viele Leute beklaut wurden." Die Polizistin lächelt und fügt hinzu: "wenn wir dazu unseren Beitrag geleistet haben, freut uns das natürlich." Um 21 Uhr übernimmt die Nachtschicht das Ruder in der Alex-Wache. Micha Bieberstedt und Stefan Strahlemann sitzen auf ihren Bürostühlen und nur ab und zu klingelt es an der Tür. Einige Kollegen, die sonst draußen unterwegs sind, machen eine kurze Pause in der Alex-Wache und checken ihre Smartphones.

Ein Mann, zwei Identitäten

Dann verändert sich die Atmosphäre in wenigen Sekunden: Ein junger Mann mit dunklen Haaren und einem beigen Rucksack bittet um Einlass. Sobald er eingetreten ist, verfällt er in einen Monolog: "Alles ist dein Gott, wirklich dein Gott und ich habe kein Problem mit Deutschland", beteuert er immer wieder. Die Polizisten in der Wache schauen sich fragend an. Der Mann spricht mit Akzent und hebt irgendwann zur Bekräftigung seiner Aussagen die Arme. "Haben Sie einen Ausweis? Passport?", fragt ihn einer der Polizeibeamten. Ein anderer erkennt ihn wieder: "Der rennt öfter mal mit Messern durch die Gegend, der hat zwei Personalien", sagt er. Der Mann taucht mit zwei verschiedenen Namen in ihrem System auf, deshalb durchsuchen die Beamten Gepäck und Kleidung, finden aber keine Waffen oder ähnliches. Der Mann bleibt trotz der Aufregung um ihn ruhig. Nach etwa fünfzehn Minuten darf er die Wache wieder verlassen, es sei alles in Ordnung, sagen ihm die Beamten. Der dunkelhaarige Mann nimmt seinen Rucksack und betont, dass er sich nur bei der Polizei bedanken, keine Probleme machen möchte. Vorerst kann sich die Nachtschicht der Alex-Wache wieder entspannen. Aber bis zum Schichtwechsel um sechs Uhr morgens ist auch noch ein bisschen Zeit.

