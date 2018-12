Wer sein Kind ohne fremde Hilfe erzieht, gilt laut Gesetz als alleinerziehend. Wie viele es davon in Berlin und Brandenburg gibt, lässt sich aber gar nicht so leicht sagen. Denn die Statistik hat Zählschwierigkeiten bei den Alleinerziehenden. Von Johanna Siegemund

Eigentlich sind es gute Nachrichten: Die Zahl der Alleinerziehenden in Berlin und Brandenburg sinkt. Waren es in Berlin im Jahr 2013 noch mehr als 104.000 Alleinerziehende, ist die Zahl im Jahr 2017 auf knapp 99.000 Alleinerziehende gesunken. Auch in Brandenburg ist die Zahl von 62.000 Alleinerziehenden auf 57.000 zurückgegangen. Aber wie werden diese Zahlen erhoben?

Durch die statistische Erhebung können Aussagen zur wirtschaftlichen und sozialen Lage sowie der Bevölkerungsstruktur in Deutschland getroffen werden. Das heißt, durch die Statistik wird dargestellt, wer, wie, wo und mit wie vielen anderen Haushaltsmitgliedern lebt. Auch, wie alt die Bevölkerung ist, als was sie arbeitet und ob sie zum Arbeitsplatz pendeln muss, kann mit dem Mikrozensus festgestellt werden. Verantwortliche aus Verwaltungen, Parlamenten und Wissenschaft beziehen sich auf die Statistik.

Der Mikrozensus will unter anderem auch Familienstrukturen abbilden. Er erfasst die vielfältigen Lebensformen in Deutschland aber nur oberflächlich. So kann die Statistik lediglich abfragen, wer in einem Haushalt lebt. Mütter und Väter, die allein mit einem oder mehreren Kindern in einem Haushalt leben, werden automatisch "alleinerziehend" erfasst. Cornelia Spachtholz vom Verband berufstätiger Mütter kritisiert das: "Nur weil das Kind bei einem Elternteil gemeldet ist, heißt das nicht, dass es nicht auch von dem anderen Elternteil betreut wird oder beim anderen Elternteil ein zweites zu Hause hat."