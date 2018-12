So ist der Durchschnittsbürger

Der durchschnittliche Body-Mass-Index (BMI) liegt damit in der Hauptstadt bei Männern bei 25,8 und bei Frauen bei 23,9.

Im Nachbarland Brandenburg ist der Durchschnittsmensch mit 1,79 Metern (Männer) und 1,66 Metern (Frauen) statistisch gesehen einen Zentimeter kleiner als die Vergleichsgruppe in Berlin. Und nicht nur das: Mit durchschnittlich 85,8 Kilogramm (Männer) und 69,2 Kilogramm (Frauen) hat er auch mehr Gewicht. Der BMI liegt damit beim Brandenburger bei 26,7, bei den Brandenburgerinnen sind es 25,0.

Insgesamt bewege sich die Bevölkerung in beiden Bundesländern statistisch gesehen "an der oberen Grenze der Wohlernährung", betonte der zuständige AfS-Referatsleiter, Holger Leerhoff. Als gesund gelte ein BMI zwischen 20 und 25. Ab einem BMI von 30 spricht man von Adipositas oder Fettleibigkeit. Der BMI ist eine Maßzahl, um das Körpergewicht eines Menschen in Bezug zu seiner Körpergröße zu bestimmen.