Wegen eines brennenden Lkw kam es am Dienstagmittag auf dem nördlichen Berliner Ring zu Behinderungen durch starken Rauch. Derzeit ist die A10 zwischen dem Dreieck Barnim und dem Dreieck Pankow in Richtung Hamburg gesperrt, teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) via Twitter mit.

Die Regionalleitstelle Nordost hatte in der Umgebung vor starker Rauchentwicklung mit Sichtbehinderungen für den Fahrzeugverkehr gewarnt. Auch die nördliche der Autobahn gelegenen Wohngebiete waren betroffen.

Eine Gesundheitsgefahr für die Bevölkerung oder Verkehrsteilnehmer habe nicht bestanden, hieß es. Die Leitstelle hatte dennoch empfohlen, Fenster und Türen zu schließen, Lüftungs- und Klimaanlagen sollten abgeschaltet werden.