Auf der Autobahn 12 in Höhe Frankfurt (Oder) hat ein Autotransporter gebrannt. Aus bisher ungeklärter Ursache habe es im hinteren Bereich des Fahrerhauses am Dienstagabend eine Verpuffung gegeben, teilte ein Sprecher der Autobahnpolizei mit. "Plötzlich stand die Fahrerkabine in Flammen", sagte er.

Das Feuer habe dann auf die Ladung - vier Neuwagen - übergegriffen. Zwei Fahrzeuge seien komplett zerstört, zwei durch Hitzeeinwirkungen und Löschschaum beschädigt worden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Die Feuerwehr löschte den Brand mit Schaum. Die A12 war für die Lösch- und Bergungsarbeiten zwischen den Anschlussstellen Frankfurt (Oder)-Mitte und Frankfurt (Oder)-West in Fahrtrichtung Berlin gesperrt.