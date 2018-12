Berlin will Babylotsen an allen Geburtskliniken

Nach dem Willen der Berliner Gesundheitsverwaltung sollen künftig auf allen Berliner Geburtsstationen so genannte Babylotsen im Einsatz sein. Das Projekt solle nach einer erfolgreichen Modellphase ausgeweitet werden, teilte die Verwaltung am Dienstag mit.

Sozialarbeiterinnen sind als Babylotsinnen bereits an sieben Berliner Kliniken im Einsatz, unter anderem an der Charité. Sie sollen vor allem für sehr junge oder besonders belastete junge Eltern da sein. Durch passende Hilfsangebote sollen sie ihnen das Gefühl von Überlastung und Überforderung ersparen, das Aggressivität gegenüber Kindern oder Vernachlässigung befördern kann. Bei Bedarf werden Mutter und Kind nach der Geburt an soziale Träger, Familienzentren oder andere Einrichtungen vermittelt. Außerdem bekommen sie Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen.

Laut Charité stoßen vor allem sehr junge oder besonders belastete Eltern schnell an ihre Grenzen. Ein fehlendes gutes familiäres Umfeld, finanzielle Sorgen, Integrationsprobleme, körperliche Erkrankungen oder auch psychische Belastung sind demnach die häufigsten Gründe für eine Überlastung. Seit dem Start des Projekts im April 2012 habe sich gezeigt, dass das Angebot dringend notwendig sei, heißt es von der Charité.