Beim Bau des Bahnhofs Museumsinsel auf der U-Bahnlinie 5 könnte es Verzögerungen geben. Alle Zeitpuffer seien verbraucht, sagte der Geschäfts­führer Technik des "Projekt U5", Jörg Seegers, am Dienstag dem rbb. Er könne nicht versprechen, dass der Bahnhof planmäßig Ende 2020 in Betrieb gehen werde, denn was nun an Unvorhergesehenem passiere, verzögere den Zeitplan.

In dem Fall würde die Strecke nur mit den Bahnhöfen Unter den Linden und Rotes Rathaus ans Netz gehen. Der Bahnhof Museumsinsel würde ein reiner Durchfahrtsbahnhof, sprich: die Züge rollen dann durch, ohne anzuhalten.