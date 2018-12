Emilia und Leon sind die Namen, die Eltern in Berlin ihren Sprösslingen dieses Jahr am häufigsten gegeben haben. In Brandenburg sind Hannah und Finn besonders beliebt gewesen, hier wurden auch Varianten wie Hanna oder Fynn mitgezählt. Das geht aus einem am Freitag veröffentlichten Ranking des Namensforschers Knud Bielefeld hervor, der regelmäßig Geburtsanmeldungen in Deutschland auswertet; rund 206.000 waren es in diesem Jahr.

Auf Platz zwei der häufigsten Babynamen lagen im vergangenen Jahr in Brandenburg demnach Emma und Ben. In Berlin folgten Hannah/Hanna und Emil.