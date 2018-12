"Zug fällt aus": Diesen Satz lesen am Montagmorgen wohl hunderttausende Wartende auf deutschen Bahnsteigen. Viele andere Bahnen, die nicht ausfallen, kommen wegen des Warnstreiks zu spät. Andrea Everwien hat den Chaostag in Berlin miterlebt.

So viele Menschen, die an öffentlichen Orten auf Bildschirme starren! Aber das hier ist kein Public Viewing, nein, es ist Public Waiting. Denn egal ob am Berliner Hauptbahnhof, am Alexanderplatz oder in Spandau - überall in der Stadt heißt es am Montagmorgen: warten.

Informationen gibt es anfangs nur spärlich. "Es gibt keine Durchsagen", klagt Sabine Stähr, die am Hauptbahnhof gestrandet ist. "Es steht an den Anzeigetafeln nur: 'Zug fällt aus'. Oder an manchen steht: 'Verspätung ein paar Minuten'. Wir haben also keine Informationen."