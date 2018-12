In Berlin und Brandenburg wollen immer weniger Menschen an Heiligabend den Weihnachtsmann spielen.

Wegen des geringen Angebots haben die Brandenburger Arbeitsagenturen und Jobcenter die eigenständige Vermittlung von Weihnachtsmann-Jobs eingestellt, hieß es am Samstag von der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg. Den Bedarf müssten interessierte Kunden nun selbst decken.

Auch die Studentenwerke in Berlin und Potsdam haben ihre Vermittlung eingestellt. In Potsdam werden über das Studentenwerk bereits seit einigen Jahren keine Weihnachtsmänner mehr vermittelt, in Berlin wurde die Vermittlung in diesem Jahr wegen einer zu geringen Bewerberzahl gestoppt.