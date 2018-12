Bild: imago

Der gebürtige Ludwigsfelder Hilmar Baumann hat das Schauspiel an der Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam gelernt. Er spielte in Theatern in Halle, Bautzen und auch am Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Baumann wirkte in mehr als 80 DEFA-Produktionen mit, unter anderem in "Der geteilte Himmel" von Konrad Wolf. Er stirbt am 27. Januar mit 79 Jahren in Berlin.