Bild: dpa/ Stratenschulte/ Hardt/ Pedersen/ Schmidt

Notdienste an den Feiertagen - Nummern, die zum Jahresende wirklich zählen

22.12.18 | 09:28 Uhr

Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker - gar nicht so einfach über Weihnachten und den Jahreswechsel. Hier finden Sie wichtige Anlaufstellen und Telefonnummern im Überblick, auch für einsame und obdachlose Menschen.



In wirklich dringenden Notfällen gilt an allen Tagen und zu allen Zeiten die 112.



Für alle anderen Krankheitsfälle an Weihnachten ist die 116 117 die richtige Telefonnummer - der ärztliche Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigungen. Genutzt werden soll er normalerweise für Fälle wie hohes Fieber oder Erbrechen zu Zeiten, in denen Praxen geschlossen sind. Zwischen 8 und 24 Uhr würden Patienten unter dieser Rufnummer auch beraten, hieß es. Dann können die Patienten ihre Erkrankung meist direkt mit einem Arzt besprechen. Ist der Fall dringend, der Patient nicht mehr mobil, schickt die Zentrale den Ärztlichen Bereitschaftsdienst zum Hausbesuch vorbei. Zudem erfahren Sie dort auch, welcher Arzt in Ihrer Nähe Bereitschaftsdienst hat, wo Sie während der Feiertage eine geöffnete Apotheke finden und wann Sie besser den Rettungsdienst rufen sollten.

Bild: imago/Ukrainian News

Auf der Webseite der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin und Brandenburg sind Sondersprechzeiten von Ärzten während der Feiertage sowie Details zu den Notdienstpraxen sowie zum kinder- und jugendärztlichen Bereitschaftsdienst nachzulesen. Der ambulante ärztliche Bereitschaftsdienst stellt die medizinische Versorgung der Patienten außerhalb der üblichen Sprechstunden von Arztpraxen sicher. Er ist im gesamten Land Brandenburg seit Freitag, 13 Uhr, bis zum 27. Dezember, 7 Uhr, sowie vom 28. Dezember, 13 Uhr, bis zum 2. Januar, 7 Uhr, zu erreichen. Für Patienten mit Zahnschmerzen ist generell die Kassenzahnärztliche Vereinigung zuständig. Auf ihrer Webseite und telefonisch unter 89004 333 informiert sie über den Notdienst an den Feiertagen - für das Angebot an den Wochentagen zwischen den Jahren muss man sich allerdings bei den Praxen durchtelefonieren.

Apotheken in Ihrer Nähe

Welche Apotheke hat in der Nähe geöffnet? Das erfahren Sie per Kurzwahl 22 8 33 (vom Handy, 69 Cent/Min) oder über die kostenlose Rufnummer 0800 00 22 8 33 (vom Festnetz). Im Internet ist die Suche unter www.aponet.de möglich. Ansonsten stehen die Notdienste auch an den Schaufenstern der Apotheken.



Angebot für Angehörige von schwerkranken und sterbenden Menschen

Für Familien, die über Weihnachten schwerkranke und sterbende Menschen pflegen, gibt es ab Sonntag bis zum 1. Januar eine bundesweite Telefon-Hotline. Unter der Nummer 0175 / 441 72 30 können Angehörige Tag und Nacht Ärzte, Rettungssanitäter, Seelsorger, Psychologen und Trauerbegleiter erreichen, teilte der Berliner Verein "Was wirklich zählt im Leben" mit. Der Verein biete seinen Service bewusst in der Versorgungslücke an, die bei medizinischer und pflegerischer Hilfe oft zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr entstehe, sagte Gründerin Sandra Maxeiner. Die Hotline sei für Angehörige gedacht, wenn sie pflegerisch oder seelisch nicht mehr weiterwüssten. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter unterstützten Anrufer bei Fragen zur Pflege von Schwerkranken und Sterbenden. Es gehe aber auch um Gefühle wie Hilflosigkeit, Unsicherheit, Wut oder Trauer von Angehörigen.

Silbernetz - Gemeinsam gegen Einsamkeit im Alter | Bild: Silbernetz

Angebot für einsame alte Menschen

Die Mitarbeiter des noch jungen Hilfetelefons für einsame Senioren in Berlin stellen sich zu Weihnachten breiter auf. Von Heiligabend bis Neujahr sei das "Silbertelefon" rund um die Uhr mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern besetzt, sagte Initiatorin Elke Schilling vom Verein Silbernetz. Zu der Jahreszeit wird großer Gesprächsbedarf bei älteren Menschen erwartet. Einsame können sich bisher zwischen 8 und 20 Uhr unter der Rufnummer 0800 / 4708 090 melden, wenn sie einfach nur jemanden zum Reden brauchen, aber nicht gleich die Telefonseelsorge anrufen möchten.



Angebot für Menschen in Krisen

Die Weihnachtszeit löst bei vielen Menschen das Bedürfnis nach einem Hilfsangebot im Falle einer Krise aus.



Der Berliner Krisendienst ist ein Hilfe- und Beratungsangebot für Menschen in Krisen. 365 Tage, rund um die Uhr, anonym und kostenlos. Persönliche und telefonische Beratung unter Telefon: 030 / 390 63-10 (alternativ auch: -20, -30, -40 … -90) oder in neun regionalen Beratungsstellen.

Angebot für obdachlose Menschen

Seit Anfang Oktober und somit einen Monat früher als in den vergangenen Jahren werden in Berlin im Rahmen der Berliner Kältehilfe zusätzliche Übernachtungsplätze für Obdachlose angeboten - neben den ganzjährig geöffneten Notübernachtungsmöglichkeiten. Zudem sind jeden Abend bis in die Nachtstunden ein Kälte- und ein Wärmebus in Berlin unterwegs, um Menschen ohne Unterkunft aufzusuchen, zu versorgen und kostenfrei in Notunterkünfte zu bringen. Wenn die betroffene Person Hilfe annehmen möchte, rufen Sie ab 18 Uhr den Wärmebus (0170 / 910 00 42) des Berliner Deutschen Roten Kreuzes an und ab 21 Uhr den Kältebus (0178 / 523 58 38) der Berliner Stadtmission.