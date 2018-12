Einige zarte Flöckchen sind an Heilig Abend schon gefallen. Auch am ersten und zweiten Weihnachtstag könne es ein wenig schneien. Doch das war es dann auch schon. Wer in Berlin und Brandenburg auf weiße Weihnachten hofft, wird enttäuscht werden, sagte Karsten Raymund von Meteogroup am Montag rbb|24.

Der Rodelschlitten kann also getrost im Keller bleiben – allerdings wohl auch der Regenschirm. "Wechselnd bewölkt, mäßig bis schwacher Wind". Weihnachten wartet nicht mit strahlendem Feiertagswetter auf, aber es bleibt doch weitgehend trocken bei milden Temperaturen leicht über null Grad. Beste Bedingungen also, um das Festtagsessen mit strammen Spaziergängen weg zu trainieren.

Vergleichsweise mild und unspektakulär wird es wohl auch bis zum Jahresanfang bleiben. Doch dann könnte sich, laut Meteorologe Christian Schubert, "das Blatt noch wenden". Denn klimatologisch gesehen ist noch immer Winteranfang. Die kältesten Temperaturen werden, so Schubert, meist Ende Januar, Anfang Februar erreicht. "Das könnte durchaus noch spannend werden. Da gibt es noch Möglichkeiten, da zeichnen sich in den Wettermodellen einige Trends ab."

Ähnlich unspektakulär könnte wohl auch die Verkehrslage werden. Zwischen Weihnachten und Neujahr rechnet der ADAC mit einer eher ruhigen Lage auf den deutschen Autobahnen. "Am letzten Wochenende im Jahr erwartet Autofahrer auf Deutschlands Fernstraßen verhältnismäßig wenig Verkehr und kaum Staus", erklärte der Automobilklub am Montag in München. Dies treffe auch noch auf Silvester zu.

Das sind die wichtigsten Staustrecken im Großraum Berlin:

- A 2 Dortmund - Hannover - Braunschweig - Berlin

- A 9 München - Nürnberg - Berlin

- A 10 Berliner Ring

Ab dem Neujahrstag nehme die Staugefahr auf den Rückreiserouten dann stetig zu, erklärte der ADAC. Ein Grund dafür sei auch, dass in Brandenburg, Hamburg und im Saarland sowie in Sachsen und Thüringen am 3. Januar die Ferien enden. Den Höhepunkt der Rückreisewelle und damit auch die meisten Staus erwartet der ADAC erst für das erste Wochenende im neuen Jahr, wenn in ganz Deutschland mit Ausnahme von Hessen die Ferien vorbei sind.