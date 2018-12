In Berlin und Brandenburg

Die Zahl der kleinen Waffenscheine in Berlin und Brandenburg hat sich in den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt. Das ergab eine Umfrage unter den Innenministerien der Länder. Damit dürfen immer mehr Menschen Reiz-, Signal- und Schreckschusswaffen tragen.



In Berlin und Brandenburg sind doppelt so viele Waffenscheine im Nationalen Waffenregister registriert wie noch vor wenigen Jahren. Das hat das Redaktionsnetzwerk Deutschland mit einer Umfrage unter den Innenministerien der 16 Bundesländer recherchiert.

In Brandenburg hatten 2015 noch rund 7.000 Brandenburger eine solche Lizenz, Ende Oktober dieses Jahres waren es fast 16.000 Menschen.

Die Zahl der kleinen Waffenscheine in Berlin habe sich seit 2014 von knapp 9.000 auf fast 19.000 Ende Oktober 2018 mehr als verdoppelt.

Als möglicher Grund für das gestiegene Interesse an den Berechtigungen war in den vergangenen Jahren immer wieder Verunsicherung etwa durch Terroranschläge genannt worden.

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek, reagierte besorgt. Man müsse aufpassen, dass man in Deutschland keine amerikanischen Verhältnisse bekomme. Es bestehe die Gefahr, dass Waffen nicht ordnungsgemäß eingesetzt würden und ihre Inhaber sich selbst gefährdeten, so Radek.

Die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion Irene Mihalic sagte, mehr private Waffen schafften nicht mehr Sicherheit. Sie hätten vielmehr das Potenzial Konflikte in Gewalt eskalieren zu lassen. Der Präsidiumssprecher der Brandenburger Polizei, Mario Heinemann, betonte in einem Beitrag der "Märkischen Allgemeinen", es müsse sich jeder fragen, ob es sinnvoll sei, sich zu bewaffnen. Ein Gegenüber könne oftmals nicht erkennen, ob es sich um eine Reizstoff- oder eine scharfe Waffe handele. Dadurch könnten Situationen eskalieren. Zudem könnten auch diese Waffen zu schweren Verletzungen etwa am Auge führen.