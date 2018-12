Zum wiederholten Mal hat der Berliner Flüchtlingsrat scharfe Kritik an den Verhältnissen im Ankunftszentrum auf dem früheren Flughafen Tempelhof geübt. Neu ankommenden Flüchtlingen werde sogar die medizinische Versorgung verweigert, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung des Flüchtlingsrats. Anlass ist der weltweite Tag der Menschenrechte: Immer am 10. Dezember wird an die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte erinnert, die 1948 durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet worden war.

Solange sich die Menschen in der Registrierungsphase befänden, verweigere ihnen das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) "rechtswidrig den Zugang zu ambulanter ärztlicher Behandlung". Nur in Notfällen werde die Feuerwehr geholt - so der Vorwurf des Flüchtlingsrats.

Wie viel Zeit die Registrierung einzelner Flüchtlinge in Anspruch nehme, sei sehr unterschiedlich. Es gebe Fälle, in denen es nicht länger als 48 Stunden dauere, sagte Langenbach. In anderen Fällen könne es "bis zu vier Wochen dauern, bis die Registrierung abgeschlossen ist" - beispielsweise, wenn ein Flüchtling wegen einer Masern-Erkrankung in Quarantäne müsse.

Bei allen volljährigen Personen werde zudem eine Röntgenuntersuchung durchgeführt, "um TBC-Fälle auszuschließen". Auch Impfungen würden angeboten, vor allem für Kinder. In einzelnen Fällen, so Langenbach, habe es allerdings Probleme mit zu Ende gehenden Medikamenten-Vorräten gegeben. Wenn der jeweilige Patient dies nicht zu Öffnungszeiten der Krankenstation melde, könne es zu "Engpässen" kommen. Um diesen Mangel zu beheben, werde derzeit an einer Lösung gearbeitet, zum Beispiel "einer engeren Lieferkette aus der Charité-Apotheke".

Ansonsten sei es so, dass jeder Flüchtling eine umfassende Erstuntersuchung erhalte, und zwar durch die im Flughafengebäude untergebrachte Krankenstation der Charité. Nach Dienstschluss und am Wochenende kümmere sich das DRK um die Notfallversorgung. Bei schweren Erkrankungen würde die Behandlung im Krankenhaus erfolgen, sagte Langenbach. "Die medizinische Versorgung wird natürlich, anders als vom Flüchtlingsrat beschrieben, nicht verweigert."

Derzeit seien in der Notunterkunft in Tempelhof 225 Flüchtlinge untergebracht, in der Außenstelle Spandau seien es 287. Im Oktober habe die Zahl der in Berlin ankommenden Schutzsuchenden mit fast 1.150 einen neuen Höchststand in diesem Jahr erreicht, ergänzte der LAF-Sprecher. Aufgrund der Weiterverteilung auf andere Bundesländer würden allerdings nur rund 700 Personen tatsächlich in Berlin bleiben.

Bereits Mitte Juli hatte der Flüchtlingsrat die Zustände im Aufnahmezentrum in Tempelhof scharf kritisiert. Die in Berlin ankommenden Flüchtlinge seien auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof nur "schäbig untergebracht", hieß es. Der Hangar 2 müsse daher dringend geschlossen werden. Einen Tag später reagierte Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) und nannte die Zustände in Tempelhof "unerträglich". Allerdings sei bis zu diesem Zeitpunkt noch keine geeignete Immobilie gefunden worden.