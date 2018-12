Bestattungen in Särgen werden immer seltener

Erdbestattungen in einem Sarg werden in Berlin immer seltener. Wie aus dem neuen Statistischen Jahrbuch hervorgeht, war 2017 weniger als jede fünfte Bestattung (18 Prozent) eine Erdbestattung. Die große Mehrheit der Toten (82 Prozent) wurde in einer Urne beigesetzt. Davon fand zudem mehr als jede Dritte (38 Prozent) anonym statt.