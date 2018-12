Ein Wagen der Bundespolizei ist in Berlin-Friedrichshain gegen eine Ampel geprallt. Drei Beamte wurden leicht verletzt. "Die Kollegen waren am Samstagmorgen auf der Mühlenstraße in Richtung Ostbahnhof unterwegs, zurück zur Dienststelle", sagte ein Sprecher. Der VW-Bus kam demnach aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Ampelmast. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden.