Prozessbeginn in Berlin

Vier Männer aus Berlin und Brandenburg müssen sich vor dem Berliner Landgericht wegen bandenmäßigen Drogenhandels verantworten. Sie sollen zwischen April und Juli dieses Jahres eine professionelle Cannabisplantage in Sachsen-Anhalt betrieben haben. Dafür hatten sie ein verschwiegenes Plätzchen ausgewählt: ein einsam gelegenes Grundstück samt Haus und fünf Hallen.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Neni D. (54) der mutmaßliche Kopf der Bande ist. Im Januar 2018 soll er einen Bekannten beauftragt haben, das Grundstück in Sachsen-Anhalt für 50.000 Euro zu kaufen. Zu dieser Zeit war D. Strafgefangener in der JVA Tegel. Nach rbb-Informationen saß er wegen eines Steuerdelikts eine sechsjährige Haftstrafe ab. Bei dieser Straftat soll er einen Schaden in Höhe von drei Millionen Euro verursacht haben. Aus dem offenen Vollzug heraus soll D. spätestens ab April die Umgestaltung der Hallen finanziert haben.



Bei der Entrümpelung des Grundstücks und dem Aufbau der Pflanzenzucht soll Nenad L. (44) federführend gewesen sein. Der lässt zum Prozessauftakt am Donnerstag über seinen Anwalt erklären, dass er das dritte mutmaßliche Bandenmitglied, Sven U., in der Gefängnisbäckerei der JVA Tegel kennengelernt habe. Wieder in Freiheit habe er U. zufällig wiedergetroffen und sei dabei gefragt worden, ob er auf dem Grundstück aushelfen könne, das ein Freund erworben habe. Für einen Tageslohn von 80 bis 150 Euro habe L. schließlich mitgemacht. Allerdings habe er gedacht, dass U. das Cannabis zum Eigenbedarf anbauen wollte.