Ab dem kommenden Jahr werden im Straßenverkehr auch Tretroller und Skateboards mit Elektromotoren erlaubt sein. Bei den Befürwortern dieser "Kleinstfahrzeuge" kommt die geplante Verordnung gut an. Mehr als 100 von ihnen demonstrieren am Donnerstag in Berlin-Mitte. Laut Polizei setzten sich die Teilnehmer um kurz nach 12 Uhr am Bundesverkehrsministerium (BMVDI) in der Invalidenstraße in Bewegung.