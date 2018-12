In einer Wohnung in der Friedrichstraße in Berlin-Mitte ist am Donnerstagmorgen die Leiche eines 42-jährigen Mannes gefunden worden. Möglicherweise ist der Mann gewaltsam zu Tode gekommen. Unter Verdacht steht ein 42-Jähriger, der sich ebenfalls in der Wohnung befand. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen, hieß es.

Die Polizei war von der Freundin des Mannes informiert worden, teilte die Pressestelle der Berliner Polizei mit. Der leblose Körper war um kurz nach 1.00 Uhr gefunden worden. Bei dem Opfer soll es sich um den Mieter der Wohnung handeln. Die Hintergründe seien derzeit noch unklar, hieß es.