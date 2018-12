Männerpaar in Moabit schwulenfeindlich angegriffen

Ein 30-Jähriger hat ein Männerpaar in Berlin-Moabit beleidigt, geschlagen und verletzt. Er hatte die 22 und 26 Jahre alten Männer nach Angaben der Polizei am Sonntagmorgen zunächst beleidigt, als die beiden Hand in Hand die Kreuzung Beusselstraße Ecke Turmstraße überquerten. Dann soll er den jüngeren Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Bei einer anschließenden Rangelei schlug er auch den 26-Jährigen. Der Angreifer soll gerufen haben: "Schwule Säue, wegen euch geht die Welt zugrunde."