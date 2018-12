Zu schnelle Autofahrer können in Berlin künftig eher erwischt werden als bisher.

Denn die Polizei hat in den vergangenen Tagen die ersten von insgesamt zwölf neuen Blitzgeräten zur Geschwindigkeitsüberwachung in Betrieb genommen werden, wie sie mitteilte. So wurde auf der A111 Richtung Hamburg kurz vor der nördlichen Stadtgrenze eine Anlage eingerichtet. In dem Bereich hinter der Ausfahrt Schulzendorfer Straße darf man nur 60 Stundenkilometer fahren.

Die Blitzanlage in der Seestraße in Wedding wurde modernisiert und am Donnerstag wieder in Betrieb genommen. Auf der Frankfurter Allee in Lichtenberg wird die Geschwindigkeit der Autos ebenfalls in beide Fahrtrichtungen überwacht.