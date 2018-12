Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Prenzlauer Berg ist am frühen Dienstagmorgen ein Mensch ums Leben gekommen. Das teilte die Feuerwehr per Twitter mit. 13 weitere Menschen seien verletzt.



Die Einsatzkräfte wurden um kurz nach 4 Uhr zu dem Haus in der Eugen-Schönhaar-Straße gerufen. Beim Eintreffen stand eine Wohnung bereits vollständig in Flammen.



Laut Feuerwehr wurden 13 Personen aus dem Gebäude gerettet, davon sechs über Leitern. Sieben Menschen wurden mit sogenannten Rettungshauben ins Freie gebracht - das sind Atemschutzmasken, mit denen Feuerwehrleute Menschen in verrauchten Räumen schützt.