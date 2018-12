Unfall in Berlin-Lichtenberg

Im Berliner Ortsteil Rummelsburg (Lichtenberg) ist es am Freitagnachmittag zu einem folgenschweren Unfall mit einer Straßenbahn gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, stieß die Tram mit einem Kinderwagen zusammen, der von einer 34-Jährigen an einer Ampel über die Straße geschoben wurde.

In dem Wagen befand sich ein zwei Monate altes Baby, dass sich bei dem Unfall Kopfverletzungen zuzog. Lebensgefahr bestehe aber nicht, sagte eine Polizeisprecherin rbb|24 am Samstag.



Das Kind sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte die Sprecherin. Der 36-jährige Fahrer der Tramlinie 21 habe einen Schock erlitten. Der genaue Unfallhergang sei noch unklar. Zeugen hätten angegeben, dass die Mutter bei "Grün" gegangen sei, dies müsse aber noch genau ermittelt werden, sagte die Polizeisprecherin.