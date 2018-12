Bild: Landesarchiv Berlin / Wiesenburg e.V.

Mit dem Ende des Ersten Weltkrieges brachen härtere Zeiten für die Wiesenburg an. In der Weimarer Republik gerieten viele der Stifter in finanzielle Probleme, die Spenden gigen zurück. Alleine konnte der Verein die riesige Unterkunft nicht mehr betreiben. Die Stadt gab Geld dazu und forderte im Gegenzug Kontrolle. Die Nazis schlossen das Asyl dann komplett.