In Berlin-Lichtenberg ist eine Fußgängerin von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde die 50-Jährige am Sonntagnachmittag in Alt-Hohenschönhausen von der Straßenbahn angefahren.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich die Frau auf Höhe einer Fußgängerfurt, als die Tram sie beim Einfahren in eine Haltestelle erfasste. Die Frau kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Der Tramverkehr war wegen des Unfalls für eine halbe Stunde unterbrochen.