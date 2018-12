32-Jähriger kracht nach Unfallflucht an Häuserwand

Schwerer Unfall in Tempelhof

Auf der Flucht vor einem anderen Autofahrer hat ein 32-Jähriger in Berlin-Tempelhof einen schweren Unfall gebaut. Der Mann prallte mit dem Wagen gegen eine Hauswand, so dass er und seine gleichaltrige Beifahrerin eingeklemmt wurden.

Wie die Polizei mitteilte, musste die Feuerwehr die beiden am Sonntag in den frühen Morgenstunden aus dem Wagen befreien. Die Schwerverletzten kamen in ein Krankenhaus. Eine 36 Jahre alte Mitfahrerin erlitt einen Schock und wurde ambulant behandelt. Auf einem Foto der Feuerwehr war ein Auto zu sehen, dessen vordere Hälfte komplett zerstört ist.