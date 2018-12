Unfall in Berlin-Hellersdorf

Ein betrunkener Autofahrer ist in Berlin-Hellersdorf gegen eine Straßenbahn gefahren und danach mit seinen beiden Mitfahrern geflüchtet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden einer der Mitfahrer und eine Straßenbahn-Insassin bei dem Unfall verletzt.

Der Fahrer des BMW und seine beiden Beifahrer waren am Samstagabend gegen 23 Uhr in der Mittenwalder Straße unterwegs. An der Einmündung zur Zossener Straße war der Fahrer geradeaus über einen Grünstreifen weitergefahren und hatte dann die querende Straßenbahn gerammt.