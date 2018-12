Vor zwölf Jahren verschwand die 14-jährige Georgine Krüger aus Berlin-Moabit spurlos. Am Dienstag nahm die Polizei einen Familienvater aus ihrer Nachbarschaft fest. Er soll sie getötet haben. Zu den Vorwürfen will er sich nach rbb-Informationen nicht einlassen.

Im Fall der seit zwölf Jahren verschwundenen Berlinerin Georgine Krüger hat sich der Tatverdächtige bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Staatsanwaltschaft sagte am Mittwoch dem rbb, es gebe keine neuen Erkenntnisse. Der 43-jährige Familienvater war am Dienstagmorgen in seiner Wohnung in Berlin-Moabit festgenommen worden - unweit des Hauses, in dem das Mädchen damals gelebt hatte. Der Mann sitzt derzeit in Untersuchungshaft.