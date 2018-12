imago/Trutschel Audio: Inforadio, 13.12.2018, Sophia Wetzke | Bild: imago/Trutschel

Wohnraum gegen Sex - Zimmersuchende in Berlin bekommen unmoralische Angebote

13.12.18 | 14:37 Uhr

Wer in Berlin eine Wohnung oder ein Zimmer sucht, braucht Geld, Zeit und starke Nerven. Soweit kein Geheimnis, ein weiteres Symptom des Mangels zielt aber direkt unter die Gürtellinie: WG-Zimmer kostenlos oder günstig gegen sexuelle Dienstleistung. Von Sophia Wetzke

Es braucht nur wenige Minuten Recherche auf den gängigen Wohnungsportalen im Netz, um zweideutige Inserate zu entdecken. Da wird eine "kostenlose Mitwohngelegenheit" für "charmante, gepflegte Frau" angeboten, da wünscht sich ein vermeintlicher Vermieter eine Mitbewohnerin für "offenes, tolerantes, freizügiges Zusammenwohnen". Es geht aber auch konkreter: Für 370 Euro warm werden 40 Quadratmeter in Schöneberg angeboten, unter der Bedingung "1-2x GV pro Woche".

Alexa, Ende 20 und berufstätig, sucht monatelang ein Zimmer in Berlin und bekommt in dieser Zeit fast täglich Angebote dieser Art. Da ist der WG-Sklave, der anbietet, zu putzen und einzukaufen, im Gegenzug aber nackt als Möbelstück in der Ecke stehen und bestraft werden möchte. Da ist der Mann, der mit einer Dachgeschosswohnung in Mitte lockt, inklusive Blick auf den Fernsehturm und Jacuzzi auf dem Balkon, würde gerade mal 300 Euro kosten. Wenn sie mit ihm dann noch hin und wieder in den Jacuzzi steigen und vielleicht auch mehr mit ihm machen würde, könne er sicher auch noch mit der Miete runtergehen.

| Bild: Screenshots Internet

Das Problem sei, so Alexa, dass die wenigsten Inserate so deutlich sind wie oben beschrieben. Oft scheint alles zunächst harmlos. In der Hoffnung schnell ein Zimmer zu bekommen, gebe man gedankenlos die eigenen Handynummer raus und werde die Belästiger dann nicht mehr los, sagt Alexa. Genau das passiert auch Studentin Sira, obwohl das "Prinzessinnenzimmer", vollmöbliert inklusive Netflix, sich erst so gut anhört. Nach der Kontaktaufnahme stellt sich heraus, dass der Hauptmieter eine Nackt-WG möchte. Sira lehnt sofort ab, wird danach aber nicht in Ruhe gelassen. Noch Wochen später wird sie von dem Mann immer wieder per Chat kontaktiert. Er drängt sie, es sich doch noch zu überlegen. Es würde ihr bestimmt gefallen bei ihm - den anderen Frauen habe es auch immer gefallen. Irritiert und schockiert habe sie sich gefühlt, sagt Sira. In dem Dorf, aus dem sie kommt, kenne man so etwas gar nicht. Auch Alexa beschreibt das Gefühl, dass Notlage und angebliche Naivität schamlos ausgenutzt werden. Vor allem dann, wenn man aus der Provinz komme.

Portale sind auf Meldung von Nutzerinnen angewiesen

"Aufrufe zu sexuellen Handlungen, gleich welcher Art (...) sind untersagt", heißt es in den AGB der vor allem bei Studierenden beliebten Internetplattform wg-gesucht.de. Inserate solcher Art würden sofort gelöscht und die Nutzer gesperrt, so die schriftliche Stellungnahme der Betreiber.

Im Oktober 2018 war dies den Angaben zufolge in sechs Fällen von insgesamt 200.000 Anzeigen nötig gewesen. Dunkelziffer unbekannt - denn nur was gemeldet wird, kann auch geahndet werden. Ähnlich ist die Situation bei bei Ebay Kleinanzeigen, dem in Deutschland am häufigsten genutzten Portal zur Wohnungs- und Zimmersuche. Bei im Schnitt 30 Millionen aktiven Anzeigen sei es unmöglich, mit dem eigenen Personal für jede Anzeige eine Sichtkontrolle durchzuführen, sagt Sprecher Pierre DuBois. Stattdessen filtern Algorithmen die Inserate nach bestimmten Stichwörtern. Ansonsten sei man dringend auf die Meldung fragwürdiger Angebote durch Nutzerinnen angewiesen. Konkrete Zahlen solcher Fälle ließen sich nicht nennen, sagt DuBois. Er habe aber das Gefühl, dass die Zahl sexualisierter Wohnraumangebote zunehme. Wg-gesucht.de will das Problem ernstnehmen und Betroffene im Fall einer Anzeige auch bei der Kontaktaufnahme mit der Polizei unterstützen.

Der Deal Wohnraum gegen Sex ist nicht strafbar

Fühlen sich Wohnungssuchende von zweideutigen Angeboten im Netz ernsthaft belästigt und entscheiden sich für den Gang zur Polizei, sind die Erfolgschancen gering. Das reine Anbieten einer Sache – in diesem Fall Wohnraum – gegen Sex ist grundsätzlich nicht strafbar, so die Berliner Anwältin Diana Blum. Auch Straftatbestände der Belästigung beziehungsweise der Nötigung seien hier wahrscheinlich nicht erfüllt. Dafür muss der Grad der Belästigung "massiv alltagsbeeinträchtigend und die Betroffenen akut in Not" sein. Eine angespannte Wohnungssituation werde als Argument vor Gericht wahrscheinlich nicht ausreichen, so Blum. Dies sei natürlich moralisch verwerflich, erfülle aber nicht zwangsläufig die Voraussetzungen für eine Straftat. Auch Polizei und Staatsanwaltschaft sind keine Fälle dieser Art bekannt, wenn, dann müsste man hier von Einzelfällen sprechen, heißt es. Dem entgegen stehen die Aussagen dutzender Frauen, die sich auf einen entsprechenden Post in den sozialen Netzwerken zum Thema melden: Sie würden kaum noch seriöse Zimmerangebote bekommen und hätten die Nase schon lange voll, heißt es in den Kommentaren. Sex sei inzwischen eine Währung und die persönliche Notsituation zum Druckmittel. Trotzdem, schreibt eine Nutzerin anonym per Facebook-Chat: Sie habe in ihrer Verzweiflung tatsächlich mal überlegt, sich darauf einzulassen, denn das Angebot wäre gut gewesen und der Mann "ganz nett". Sira und Alexa haben mittlerweile übrigens beide Wohngemeinschaften gefunden, in denen sie sich wohlfühlen.

Sendung: Inforadio, 13.12.2018, 10:25 Uhr