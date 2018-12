Weil er in einem katastrophalen Zustand war, hat die Berliner Polizei einen Lkw aus Serbien aus dem Verkehr gezogen. Beamten war der Sattelzug am Samstag in der Oberlandstraße in Tempelhof aufgefallen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Neben der Abgasanlage war auch die Getriebesteuerung defekt.