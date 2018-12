Ein betrunkener Autofahrer hat in der Weihnachtsnacht einen Unfall in Berlin-Gesundbrunnen verursacht und anschließend herbeigerufene Polizisten angegriffen. Wie die Berliner Polizei am Dienstag mitteilte, habe der 48-jährige Mann nach Aussage eines Zeugen mit seinem BMW in der Hochstraße ein anderes Fahrzeug gerammt.

Als die alarmierte Polizei den Mann nach einer Atemkontrolle aufforderte, zu einem Bluttest mitzukommen, soll er sich gewehrt und einen Polizisten gegen den Kehlkopf geschlagen haben. Weitere Polizisten konnten den Mann schließlich niederringen und festnehmen, wobei ein weiterer Beamter leicht verletzt wurde, wie es am Dienstag hieß.