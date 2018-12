Betrunkener fährt in Menschenmenge in Berlin-Wedding

Schlimmer Unfall im Wedding: Am Samstagmorgen kam ein Autofahrer auf der Osloer Straße von der Fahrbahn ab und raste in eine Gruppe von Passanten. Fünf Menschen wurden verletzt, drei davon schwer. Der Fahrer war laut Polizeiangaben betrunken.

Ein Autofahrer ist am frühen Samstagmorgen in Berlin-Wedding in mehrere Fußgänger gefahren. Fünf Menschen wurden laut Polizei verletzt, mindestens drei davon schwer. Der Autofahrer kam aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab, raste auf einen Gehweg und fuhr dort mehrere Menschen um. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Osloer Straße/Prinzenallee.



Zur Identität der Verletzten und dem Fahrer gab es zunächst keine Informationen. Der Unfallverursacher soll betrunken gewesen sein. Einzelheiten sollen am Vormittag mitgeteilt werden.