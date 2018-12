Ein Busfahrer ist in Berlin-Reinickendorf von einem Böller verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 58-Jährige mit einem Bus der Linie 122 am Senftenberger Ring im Märkischen Viertel unterwegs, als Unbekannte am späten Dienstagabend an einer Haltestelle einen Böller in den Bus warfen, kurz bevor der Busfahrer die Tür schließen konnte.

Der Mann hörte einen lauten Knall und sah einen hellen Blitz. Dadurch konnte er den Angaben zufolge für kurze Zeit weder etwas sehen noch richtig hören. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der oder die Täter konnten in unbekannte Richtung fliehen. Andere Menschen wurden nicht verletzt, da der BVG-Bus zum Tatzeitpunkt leer war.