Betrunkener gibt am Flughafen an, Bombe dabei zu haben

Die Fluggesellschaft Ryanair hat in Berlin-Schönefeld am Donnerstag einen Passagier vom Flug ausgeschlossen, weil er angab, eine Bombe bei sich zu haben. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Reisende wollte eigentlich nach Thessaloniki, sagte aber beim Boarding um 15:30 Uhr dem Boardingpersonal, eine Bombe in seiner Tasche zu haben. Der 51-Jährige war augenscheinlich alkoholisiert. Alarmierte Bundespolizisten kontrollierten den Mann und sein Gepäck erneut - fanden aber keine gefährlichen Gegenstände.

Die Bundespolizei erstattete Strafanzeige wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Zudem verweigerte die Fluggesellschaft dem Passagier den Flug nach Griechenland. Nach Abschluss der Kontrolle konnte der 51-Jährige den Flughafen Berlin-Schönefeld verlassen.