Neue Straßenbahnbrücke in Frankfurt (Oder) geht in Betrieb

In Frankfurt (Oder) geht am Samstag eine neue Straßenbahn-Brücke über die Autobahn in Betrieb. Damit können ab Sonntagfrüh wieder alle Straßenbahnen von Frankfurt bis zum Ortsteil Markendorf fahren.

Die Stadtverkehrsgesellschaft musste für den Neubau der Brücke und für weitere Arbeiten ander Strecke rund 3,5 Millionen Euro aufbringen. Nötig wurde der Neubau nach nur 30 Jahren wegen des sogeannten Betonskrebs im Fundament, teilte Wolfgang Worf, zuständiger Projektleiter der Stadtverkehrsgesellschaft, mit. Die Straßenbahnlinie Frankfurt - Markendorf wird jährlich von rund 2,4 Millionen Fahrgästen benutzt.