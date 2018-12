Besuch in der böllerfreien Zone

Lehde in Brandenburg

Hannover hat Raketen und Knaller aus der Stadt verbannt, in Berlin wird darüber heftig diskutiert. In Lehde, einem Dorf in Brandenburg, gilt zu Silvester aber schon lange Böllerverbot. Einige Gäste zieht es genau deshalb dorthin. Von Iris Wußmann