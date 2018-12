Bild: dpa

Nach 35 Jahren im Kreuzberger Graefekiez - Café Rizz steht offenbar vor dem Aus

30.12.18 | 16:42 Uhr

Seit 35 Jahren gibt es das Café Rizz in der Grimmstraße - jetzt muss es wohl schließen. Über die Grenzen Berlins hinaus wurde der Kreuzberger Traditionsladen im Sommer bekannt, als die Betreiberin sich während der Fußball-WM mit der AfD anlegte.

Nach 35 Jahren ist offenbar Schluss mit dem Café Rizz im Kreuzberger Graefekiez. Die Inhaberin Birgit H. teilte rbb|24 am Samstag mit: "Am 31. wissen wir es tatsächlich erst sicher, es sieht aber danach aus." Zuvor hieß es, dass bereits am 29. feststehen würde, ob es weitergehen kann oder nicht. Eine Stellungnahme zu "Einzelheiten, wie es dazu kam", wollte sie an diesem Sonntag abgeben – verzichtete aber aus gesundheitlichen Gründen zunächst darauf, wie es hieß.

"Ab dem 23.12. wegen Umbau vorerst geschlossen"

Auf der Website deutete das Rizz vor Weihnachten an, dass erstmal niemand mehr Essen und Trinken im Rizz bestellen könne: "Ab dem 23.12. wegen Umbau vorerst geschlossen", heißt es dort. Wie es nach jetzigem Stand aussieht, lässt sich das "vorerst" streichen. "Spiegel Online" berichtete am Samstag über die offenbar bevorstehende Schließung. Als Grund gab das Online-Magazin an, die Vermieterin wolle dort etwas anderes haben.

Hausverbot für AfD

Birgit H. und das Café Rizz waren viele Jahre lang eine Institution im Kiez. Viele Menschen aus dem Gaefekiez trafen sich in dem geräumigen Café mit 250 Plätzen - für viele war er wohl auch eine Art erweitertes Wohnzimmer. Auch für Fußballfans war das "Rizz" eine feste Adresse: Große Videoleinwände sorgten während großer Turniere für ein volles Haus. So war es auch im vergangenen Sommer während er Fußball-WM. Da legte sich Birgit H. mit der AfD an - und machte das Rizz damit weit über die Grenzen Kreuzbergs hinaus bekannt. "Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin dass Nazis generell inkl. zur Fußball WM bei uns nicht willkommen sind. Und damit meinen wir ausdrücklich Anhänger der AfD", schrieb Birgit H. damals auf Twitter und erntete dafür einen Shitstorm aus dem rechten Lager. Auch frühere AfD-Landes- und Fraktionschef der AfD in Sachsen-Anhalt, André Poggenburg, nahm sich der Steilvorlage sofort an. Er antwortete: "Damit offenbart sich das @CafeRizz also als intoleranter, undemokratischer und faschistoider Hort." Andere Parteikollegen folgten. Der Ton eskalierte in kürzester Zeit - der Hauptvorwurf, man könne nicht pauschal AfD-Wähler mit Nazis gleichsetzen, ging in Beleidigungen auf.

Café Rizz ist politisch

Die Auseinandersetzung mit der AfD war nicht die einzige politische Äußerung aus dem Café Rizz. Zuletzt gab es über den Twitter-Account des Rizz Kritik an der Fahrrad-Infrastruktur in Berlin, der Vernachlässigung der Deutschen Bahn und der "umweltschädlichen tagelangen Ballerei" an Silvester. Was hinter der mutmaßlichen Schließung steckt, ist bisher nicht klar. Mitte der Woche werde sie dazu nähere Erklärungen abgeben, teilte Birgit H. rbb|24 über Twitter mit.