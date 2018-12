Chanukka-Leuchter am Brandenburger Tor

Nicht nur die Adventszeit auch das jüdische Chanukka-Fest beginnt Sonntag. Und während in vielen christlichen Haushalten die erste Adventskerze leuchtet, wird am Abend vor dem Brandenburger Tor in Berlin der große achtarmige Leuchter entzündet, im Beisein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

80 Jahre nach der Pogromnacht sei es wichtig, den Triumph des Lichtes über die Dunkelheit, der Demokratie über die Tyrannei hervorzuheben, sagte der Vorsitzende des Chabad Jüdischen Bildungszentrums in Berlin, Yehuda Teichtal.