Steuer, Schule, Sozialabgaben - Das ändert sich 2019

30.12.18 | 10:12 Uhr

Leinenpflicht für Berliner Hunde, neue Geldscheine, mehr Zeit für die Steuererklärung, weniger Ausgaben für Eltern von Berliner Schülern: Das Jahr 2019 bringt für Verbraucherinnen und Verbraucher einige Neuerungen. Ein Überblick.

In Berlin müssen sich Hundebesitzer umstellen: Ab dem 1. Januar dürfen Hunde in der Öffentlichkeit nur noch an der Leine geführt werden. Ausnahmen gibt es allerdings für unbelebte Plätze und Brachflächen, wenn der Hund vor dem 22. Juni 2016 angeschafft wurde - oder wenn derjenige, der mit ihm unterwegs ist, einen "Hundeführerschein" vorweisen kann. Dafür muss man eine Sachkundeprüfung ablegen, und zwar bei einem Sachverständigen. Eine Liste der Sachverständigen gibt es in jedem Ordnungsamt. In umzäunten Hundeauslaufgebieten dürfen Hunde weiterhin ohne Leine herumlaufen.

Fragen und Antworten Wo muss ich meinen Hund an die Leine nehmen? Ab dem 1. Januar müssen alle Hunde in Berlin grundsätzlich an die Leine. Auf der Straße genauso, wie in Park, Wald, Bus, Bahn, Treppenhäusern von Wohnhäusern und anderem. Kurz: überall außerhalb von privaten Grundstücken und geschlossenen Räumen.

Ausnahmen von der Leinenpflicht Ausnahmen gibt es nur für Brachflächen, ausgewiesene Hundesauslaufgebiete und unbelebte Straßen und Plätze. Nur da dürfen bestimmte Hunde von der Leine.



Diese bestimmten Hunde sind:

· solche, die von ihren Besitzer schon vor dem 22. Juli 2016 gehalten wurden.

· Hunde, deren Halter von Beruf sachkundig sind (z.B. Tierärzte oder Hundeführer bei der Polizei) oder eine Sachkundebescheinigung haben. Um die zu bekommen, muss jeder, der einen Hund auf Brachflächen und unbelebten Straßen und Plätzen (nachts, wenn sonst niemand unterwegs ist) von der Leine lassen will, eine theoretische und eine praktische Prüfung machen.

· Das bedeutet: Wenn in einer Familie alle die Möglichkeit haben wollen, den Hund von der Leine zu lassen, muss jeder Einzelne die Sachkundeprüfung machen.

Muss ich die Sachkundeprüfung ("Hundeführerschein") machen? Nein, dies ist freiwillig. Sie benötigen ihn nur, wenn Sie ihren Hund von der allgemeinen Leinenpflicht befreien wollen. Wer die Kosten und Mühen der Sachkundeprüfung nicht auf sich nehmen will, dem bleiben die Hundeauslaufgebiete. Hier können Hunde auch weiterhin ohne Leine herumlaufen. Die ausgewiesenen Hundeauslaufgebiete und -freilaufflächen in Berlin finden Sie hier.

Wo kann ich die Sachkundeprüfung machen? Eine Sachkundeprüfung besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Beides können Sie ab dem 1. Januar 2019 ablegen und Ihren Hund damit für den begrenzten Freigang qualifizieren. Die Prüfung kann bei Sachverständigen abgelegt werden. Eine Liste der Sachverständigen erhalten Sie bei den Ordnungsämtern der Bezirke.



Zu der Prüfung müssen Sie sich bei Ihrem Bezirksamt anmelden, dann folgen etwa 30 Fragen im theoretischen Teil, von denen Sie binnen 45 Minuten 70 Prozent richtig beantworten müssen. Den praktischen Teil führen die Hundeschulen in einer ein- bis zweistündigen Prüfung durch, bei der vor allem Gehorsam und Wesen des Hundes im Fokus stehen. Die Kosten variieren ab 90 Euro aufwärts. Dabei gilt: Ein Hund, ein Halter. Bei Verstoß droht ein Ordnungsgeld von 25 Euro.

Offene Fragen Schon im Herbst monierte der CDU-Politiker Thorsten Schatz, in der ab Januar geltenden Verordnung blieben zu viele Fragen offen. Ungeklärt sei, was geschehe, wenn ein Halter den Hundeführerschein nicht bestehe, was mit Hunden passiere, die beim Wesenstest durchfallen und was die Verordnung für den Fall vorsehe, wenn ein Halter mehrere Hunde habe. Ob also ein Halter die theroretische Prüfung also auch mehrfach ablegen müsse, wenn er mehrere Hunde habe. Er verwies auch auf die ohnehin schon unterbesetzten Bezirksämter, die die Umsetzung der Verordnung kontrollieren sollen. Alle anzeigen

Ab Ende Mai gibt es neue 100- und 200-Euroscheine: Die Europäische Zentralbank hat dafür neue Sicherheitsmerkmale entwickelt. Zum Beispiel ist der Wert der Scheine als "Smaragd-Zahl" aufgedruckt, die ihre Farbe ändert, wenn man die Banknote etwas neigt. Damit ist die zweite Generation von Euro-Banknoten seit Einführung des gemeinsamen Bargelds 2002 komplett: Fünfer, Zehner, Zwanziger und Fünfziger sind bereits in der überarbeiteten Version im Umlauf. Seitdem soll sich die Anzahl der Fälschungen reduziert haben. 500-Euroscheine werden abgeschafft und zunächst nicht weiter gedruckt.

Der gesetzliche Mindestlohn steigt zum 1. Januar 2019 (von derzeit 8,84 Euro pro Stunde) auf 9,19 Euro pro Stunde. Ab 2020 wird er dann nochmal um 16 Cent angehoben - auf 9,35 Euro. Dieser Lohn muss dann in allen Branchen gezahlt werden - die Übergangsfristen sind ausgelaufen. Es gibt allerdings einige Personengruppen, die ausgenommen sind - beispielweise Jugendliche unter 18 Jahren ohne abgeschlossene Berufsausbildung und Langzeitarbeitslose in den ersten sechs Monaten ihrer Beschäftigung nach der Arbeitslosigkeit. Über weitere Ausnahmen informiert die Bundesregierung auf ihrer Website.

Auch der Hartz-IV-Regelsatz erhöht sich - und zwar um acht Euro auf 424 Euro. Jugendliche zwischen 14 und 17 bekommen dann 322 Euro – das sind sechs Euro mehr als bisher. Für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren gibt es dann 302 Euro im Monat, das sind sechs Euro mehr. Für Kinder bis zu fünf Jahren gibt es fünf Euro mehr - und damit 245 Euro. Arbeitslose können außerdem leichter Arbeitslosengeld I beziehen: Künftig müssen sie binnen 30 Monaten mindestens 12 Monate Beiträge gezahlt haben - bisher sind es 12 Monate binnen 24 Monaten.

Gutverdienender müssen höhere Sozialabgaben zahlen. Die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung, bis zu der Beiträge fällig sind, steigt zum neuen Jahr von 4.425 auf 4.537,5 Euro im Monat. Wer mehr verdient als 5.062,50 Euro im Monat, muss nicht in die gesetzliche Versicherung einzahlen, sondern kann sich privat versichern, wenn er will. In der Renten- und Arbeitslosenversicherung steigt diese Gehaltsschwelle von 6.500 auf 6.700 Euro im Westen und von 5.800 auf 6.150 Euro im Osten.

Der Beitrag zur Pflegeversicherung steigt um 0,5 Prozentpunkte auf 3,05 Prozent und auf 3,3 Prozent für Kinderlose. Zugleich werden Arbeitnehmer und Rentner aber bei den Beiträgen zur gesetzlichen Krankenversicherung entlastet. Ab Januar zahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmer den Beitrag wieder zu gleichen Teilen.

Das Kindergeld steigt ab Juli um zehn Euro pro Kind im Monat. Für das erste und zweite Kind gibt es dann 204 Euro, für das dritte 210 und für jedes weitere Kind 235 Euro pro Monat. Wer Einkommenssteuer zahlt, kann ab 2019 einen Freibetrag von 7.620 Euro pro Kind geltend machen. Bisher sind es 7.428 Euro. Bis Mitte des Jahres soll auch die Mütterrente steigen. Erziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder werden stärker angerechnet. Die betreffenden Renten werden so pro Kind um monatlich 16,02 Euro brutto im Westen und um 15,35 Euro im Osten erhöht.



Wer seine Arbeitszeit nur für eine bestimmte Zeit verkürzen will, soll ab 2019 ein Rückkehrrecht zu einer Vollzeitstelle bekommen. Die neue "Brückenteilzeit" soll für alle Arbeitnehmer greifen, die ab dem 1. Januar 2019 einen Arbeitsvertrag in Teilzeit abschließen. Die Vorschrift gilt allerdings nur für Betriebe mit mehr als 45 Mitarbeitern – kleinere Unternehmen sind von den neuen Regelungen also nicht betroffen.

Ab 2019 müssen Steuerzahler ihre Steuererklärung erst am 31. Juli des Folgejahres (für die Steuererklärung 2018 also bis zum 31. Juli 2019) beim Finanzamt einreichen. Wer einen Steuerberater damit beauftragt, hat dann sogar bis zum 28./29. Februar des übernächsten Jahres Zeit, die Steuererklärung abzugeben.

Nummern durchstreichen auf Tan-Listen? Was lange Zeit zum Online-Banking dazugehörte, wird Mitte September abgeschafft. Das Verfahren gilt nicht mehr als sicher genug. Telefonieren und das Versenden von SMS ins EU-Ausland wird ab Mitte Mai billiger. Der Preis für Auslandstelefonate wird auf 19 Cent pro Minute gedeckelt. Das Versenden einer SMS darf maximal sechs Cent kosten.



Ab 2019 wird der weltgrößte Messengerdienst Whatsapp werbliche Inhalte im Status anzeigen – also in dem Bereich, der zum Teilen von Videos, Bildern und GIFs da ist. Bisher war Whatsapp werbefrei.

Neben "männlich" und "weiblich" ist im Geburtenregister spätestsens ab Januar 2019 auch die Option "divers" für intersexuelle Menschen möglich. Die Bundesregierung hatte für die Umsetzung ihres Gesetzentwurfs den 31. Dezember als Frist gesetzt.

Wer verpackte Waren verkauft, muss dafür sorgen, dass die Verpackungen korrekt entsorgt werden. Da das nicht alle tun, wird 2019 eine neue Kontrollstelle eingerichtet, die die Einhaltung dieser Regel überwachen soll. Festgelegt ist das im neuen Verpackungsgesetz, das am 1. Januar in Kraft tritt. Ziel ist, die Recyclingquoten zu steigern.



Im Supermarkt oder im Kiosk müssen Kunden für noch mehr Getränke Pfand zahlen. Ab Januar wird etwa ein Pfand von 25 Cent fällig auf alle Getränke in Einwegverpackungen fällig. Davon ausgenommen bleiben Milch und Mischgetränke mit einem Molkeanteil von mindestens 50 Prozent. Weiterhin kein Pfand wird auf Babynahrung, Säfte, Spirituosen, Sekt und Wein erhoben.

Das Schulessen für Berliner Kinder von der ersten bis zur sechsten Klasse soll ab dem kommenden Schuljahr nichts mehr kosten. Ab Sommer soll auch das Schülerticket für Berliner Schüler kostenlos sein.

Wer ein Elektro-Dienstauto privat nutzt, muss dies bislang mit einem Prozent des inländischen Listenpreises pro Kalendermonat versteuern. Für E-Autos, die in den nächsten drei Jahren angeschafft werden, halbiert sich die Steuerbelastung. Verbilligte Jobtickets für den Nahverkehr sind künftig gänzlich steuerfrei.

Fahrverbote in Berlin

Laut einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts müssen ab Sommer 2019 mindestens elf Straßenabschnitte gesperrt werden. Das soll für Diesel bis zur Abgasnorm Euro 5 gelten.



Es geht um Abschnitte auf wichtigen Verkehrsachsen, darunter die Leipziger Straße und die Reinhardtstraße in der Nähe des Regierungsviertels. Einige Abschnitte sind sehr kurz - etwa rund 75 Meter auf der Friedrichstraße. Berlin muss auch für weitere rund 100 Abschnitte Fahrverbote prüfen.

An diesen Straßen hat das Verwaltungsgericht Fahrverbote angeordnet:

Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Fehlt etwas? Hinweise gern in die Kommentare.