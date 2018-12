Drei Schwerverletzte bei Autounfall in Neukölln

Ein 21 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwochabend in Berlin-Neukölln auf regennasser Straße ins Schleudern geraten und mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Bei dem Crash wurden drei Menschen schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der Fahrer verlor in der Lahnstraße die Kontrolle über seinen BMW. In einer leichten Rechtskurve brach das Heck seines Wagens aus und das Fahrzeug krachte frontal mit einem entgegenkommenden Chevrolet zusammen. Das rechte Vorderrad des BMW wurde abgerissen und Teile davon trafen einen hinter dem Chevrolet fahrenden Ford.

Die 46 Jahre alte Fahrerin des Chevrolets sowie ihr 40 Jahre alter Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Auch der 43 Jahre alte Beifahrer des BMW-Fahrers kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 21-Jährige selbst konnte nach einer vorsorglichen Untersuchung die Klinik wieder verlassen.