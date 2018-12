Echter Pelz ist out, viele Verbraucher greifen heute ganz bewusst zum Kunstpelz. Doch weil der immer teurer wird, schummeln Verkäufer ihren Kunden echten Pelz unter - zum Beispiel auf Berliner Weihnachtsmärkten.

Verkäufer schummeln bei den Angaben über die Pelzart. Allein auf dem Weihnachtsmarkt in Spandau wurden den Testkäufern mehrfach Echtpelzmützen verkauft, obwohl sie nach Kunstpelz fragten. Die Produkte werden immer besser und sehen den echten Pelzen zum Verwechseln ähnlich. Doch hinter dem Kunstpelz steckt dann doch der in Asien unter fragwürdigen Bedingungen gezüchtete Marderhund.

Laut EU-Recht muss die Herkunft des Echtpelzes eindeutig gekennzeichnet werden. Die Verkäufer behaupteten bei den Testkäufen jedoch, ihre Ware in großen Mengen im Großhandel gerkauft zu haben und geben die Verantwortung so an den nächsten Händler weiter.

Eine Möglichkeit, Echt- von Kunstpelz zu unterscheiden, ist in den Pelz zu pusten. Dabei werden Hautreste sichtbar, die sich häufig noch im Pelz befinden. Dabei sieht man auch, dass Echtpelz sich relativ schnell wieder aufrichtet - Kunstpelz bleibt dagegen liegen. Ein Feuerzeugtest mit Haarproben hilft ebenfalls zur Unterscheidung. Echte Haare riechen nach Horn, Kunsthaare nach Plastik.