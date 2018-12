Die Berliner Eisbärin Tonja ist ein Jahr nach der Geburt ihres nach wenigen Wochen verstorbenen Jungen Fritz wieder Mutter geworden. Wie der Tierpark am Montag mitteilte, brachte Tonja in der Nacht zum Samstag ein "meerschweinchengroßes Jungtier" auf die Welt. Eisbärenkurator Florian Sicks erklärte: "Mittlerweile trinkt das Eisbärenjungtier regelmäßig und nähert sich einem Rhythmus von etwa zwei bis drei Stunden."

Eisbären haben in den ersten Lebenswochen eine hohe Sterblichkeitsrate - und der Tierpark hatte dabei in den vergangenen Jahren besonders viel Pech. Von den zwei Jungtieren, die Tonja am 8. Dezember vergangenen Jahres geboren hatte, starb eines nach der Geburt. Das zweite Junge Fritz verendete wenige Wochen später infolge einer Lungenentzündung, kurz bevor es der Öffentlichkeit präsentiert werden sollte. Auch Berlins berühmtester Eisbär Knut wurde nicht alt, er starb im Alter von vier Jahren an einer Hirnerkrankung.



"Dennoch sind wir sehr zuversichtlich und drücken alle die Daumen", erklärte Zoodirektor Andreas Knieriem. "Tonja hat sich bisher immer vorbildlich um ihre Jungtiere gekümmert, und sie tut es auch jetzt wieder."